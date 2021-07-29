عاجل.. البنك المركزي المصري يعتمد قواعد التشغيل البيني للإيداع والسحب النقدي

دوت الخليج – اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري المصري في جلسته بتاريخ 27 يوليو 2021 القواعد الخاصة بالتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات.

رامي أبو النجا: تحقيق الاستفادة المثلى من البنية التحتية لمقدمي الخدمات وتشجيع المعاملات الإلكترونية

وقال رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي المصري، في بيان اليوم الخميس، إن القواعد التي تم اعتمادها تأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري على تحقيق أقصي استفادة من البنية التحتية لنظم وخدمات الدفع والخاصة بمقدمي خدمات الدفع للتيسير علي المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة والبنك للتحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد”.

أماني شمس: خطوة هامة لتسهيل الإيداع والسحب باستخدام بطاقات الدفع ومحافظ الهاتف

وأضافت أماني شمس وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري للعمليات المصرفية ونظم الدفع: “القواعد التي اعتمدها المركزي ستمكن المواطنين من الإيداع أو السحب النقدي بكافة بطاقات الدفع أو محافظ الهاتف المحمول من جميع منافذ مقدمي الخدمات دون التقيد بمنافذ محددة لمقدم الخدمة والبنك المتعاقد معه”.

إيهاب نصر: تساهم في توفير الخدمات لنحو 70 مليون أداة دفع إلكترونية من خلال 500 ألف نقطة بيع

ومن جانبه أكد المهندس إيهاب نصر وكيل محافظ مساعد البنك المركزي المصري للعمليات المصرفية ونظم الدفع أنه: من المتوقع أن تساهم القواعد الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارة البنك في توفير خدمات الإيداع والسحب النقدي لنحو 70 مليون أداة دفع الكترونية من خلال ما يقرب من 500 ألف نقطة بيع الكترونية والذي بدوره سيؤدي لسهولة الاستخدام وتوفير الوقت والجهد للمواطنين “.

ويأتي إصدار القواعد المنظمة للتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات في إطار خطة البنك المركزي المصري لزيادة استخدام أدوات الدفع ووسائل القبول الإلكترونية المتاحة للمواطنين.