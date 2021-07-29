عاجل.. البنك المركزي المصري يعتمد قواعد التشغيل البيني للإيداع والسحب النقدي

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دوت الخليج – اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري المصري في جلسته بتاريخ 27 يوليو 2021 القواعد الخاصة بالتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات.
رامي أبو النجا: تحقيق الاستفادة المثلى من البنية التحتية لمقدمي الخدمات وتشجيع المعاملات الإلكترونية
وقال رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي المصري، في بيان اليوم الخميس، إن القواعد التي تم اعتمادها تأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري على تحقيق أقصي استفادة من البنية التحتية لنظم وخدمات الدفع والخاصة بمقدمي خدمات الدفع للتيسير علي المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة والبنك للتحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد”.
أماني شمس: خطوة هامة لتسهيل الإيداع والسحب باستخدام بطاقات الدفع ومحافظ الهاتف
وأضافت أماني شمس وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري للعمليات المصرفية ونظم الدفع: “القواعد التي اعتمدها المركزي ستمكن المواطنين من الإيداع أو السحب النقدي بكافة بطاقات الدفع أو محافظ الهاتف المحمول من جميع منافذ مقدمي الخدمات دون التقيد بمنافذ محددة لمقدم الخدمة والبنك المتعاقد معه”.
إيهاب نصر: تساهم في توفير الخدمات لنحو 70 مليون أداة دفع إلكترونية من خلال 500 ألف نقطة بيع
ومن جانبه أكد المهندس إيهاب نصر وكيل محافظ مساعد البنك المركزي المصري للعمليات المصرفية ونظم الدفع أنه: من المتوقع أن تساهم القواعد الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارة البنك في توفير خدمات الإيداع والسحب النقدي لنحو 70 مليون أداة دفع الكترونية من خلال ما يقرب من 500 ألف نقطة بيع الكترونية والذي بدوره سيؤدي لسهولة الاستخدام وتوفير الوقت والجهد للمواطنين “.
ويأتي إصدار القواعد المنظمة للتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات في إطار خطة البنك المركزي المصري لزيادة استخدام أدوات الدفع ووسائل القبول الإلكترونية المتاحة للمواطنين.
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