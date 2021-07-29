الدولار الأمريكي يتجه لأدنى مستوياته في شهر بعد تصريحات رئيس الفيدرالي

وكالات _ سجل الدولار الأمريكي انخفاض ملحوظ خلال تعاملات اليوم، وانخفض إلى أدنى مستوياته في شهر، بعد المزيد من المؤشرات على أن رفع أسعار الفائدة لا يزال حدثا بعيد المنال بعد اختتام الاجتماع الأخير للبنك الاحتياطي الفيدرالي.

ويتداول مؤشر الدولار الأمريكي على انخفاض بنسبة 0.39% مقابل العملات الرئيسية الأخرى. ويتحرك قرب المستوى 91.90 نقطة، بالقرب من أدنى مستوياته في أكثر في شهر، منذ اجتماع الفيدرالي الأمريكي.

يقيس مؤشر الدولار مؤشر الدولار الأمريكي قوة العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، تشمل اليورو والاسترليني والين الياباني. وفي حالة ارتفاع الدولار الأمريكي تشهد العملات الرئيسية الأخرى ضغوط بيعية، والعكس صحيح.

وخلال اليوم، انخفض زوج الدولار ين USDJPY بنسبة 0.1% إلى 109.78 ين، وارتفع زوج الاسترليني دولار GBPUSD بنسبة 0.2% إلى 1.3931 دولار، مرتفعا إلى أعلى مستوى له في شهر واحد.

كما صعد زوج اليورو دولار EURUSD بنسبة 0.1% إلى 1.1856 دولار قبل البيانات الألمانية بشأن التضخم والبطالة، في حين ارتفع زوج الاسترالي دولار AUDUSD بنسبة 0.1% إلى 0.7385 دولار.

ويذكر أنه قد قررت لجنة السياسة النقدية في البنك الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند النسبة 0.25%.

وأكد بيان الفائدة الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي التزامه باستخدام مجموعته الكاملة من الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي في هذا الوقت الصعب، وبالتالي تعزيز أهداف التوظيف واستقرار الأسعار.