مال وأعمال

الدولار الأمريكي يتجه لأدنى مستوياته في شهر بعد تصريحات رئيس الفيدرالي

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

وكالات _ سجل الدولار الأمريكي انخفاض ملحوظ خلال تعاملات اليوم، وانخفض إلى أدنى مستوياته في شهر، بعد المزيد من المؤشرات على أن رفع أسعار الفائدة لا يزال حدثا بعيد المنال بعد اختتام الاجتماع الأخير للبنك الاحتياطي الفيدرالي.

ويتداول مؤشر الدولار الأمريكي على انخفاض بنسبة 0.39% مقابل العملات الرئيسية الأخرى. ويتحرك قرب المستوى 91.90 نقطة، بالقرب من أدنى مستوياته في أكثر في شهر، منذ اجتماع الفيدرالي الأمريكي.

Wafa_LIE_728x90

يقيس مؤشر الدولار مؤشر الدولار الأمريكي قوة العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، تشمل اليورو والاسترليني والين الياباني. وفي حالة ارتفاع الدولار الأمريكي تشهد العملات الرئيسية الأخرى ضغوط بيعية، والعكس صحيح.

وخلال اليوم، انخفض زوج الدولار ين USDJPY بنسبة 0.1% إلى 109.78 ين، وارتفع زوج الاسترليني دولار GBPUSD بنسبة 0.2% إلى 1.3931 دولار، مرتفعا إلى أعلى مستوى له في شهر واحد.

كما صعد زوج اليورو دولار EURUSD بنسبة 0.1% إلى 1.1856 دولار قبل البيانات الألمانية بشأن التضخم والبطالة، في حين ارتفع زوج الاسترالي دولار AUDUSD بنسبة 0.1% إلى 0.7385 دولار.

ويذكر أنه قد قررت لجنة السياسة النقدية في البنك الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند النسبة 0.25%.

وأكد بيان الفائدة الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي التزامه باستخدام مجموعته الكاملة من الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي في هذا الوقت الصعب، وبالتالي تعزيز أهداف التوظيف واستقرار الأسعار.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدولار الأمريكي يتجه لأدنى مستوياته في شهر بعد تصريحات رئيس الفيدرالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا