أسواق الأسهم الخليجية ترتفع نهاية التعاملات.. وأبوظبي عند ذروة قياسية

_ أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية بالخليج على ارتفاع اليوم الخميس في ظل زيادة أسعار النفط، بينما سجلت بورصة أبوظبي مستوى قياسيا مرتفعا جديدا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 75.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 1254 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى أدنى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2020.

وقال دانييل تقي الدين محلل السوق لدى إف.إكس. بريموس إن أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي فتحت مرتفعة مع استمرار تناقص مخزونات النفط الأمريكية، مما يكشف عن استهلاك قوي وتعاف اقتصادي.

وقال “أدى انخفاض المخزون إلى ارتفاع أسعار النفط مما أعطى دفعة لأسواق الأسهم في المنطقة”.

وتقدم المؤشر السعودي 0.7 بالمئة، وارتفع سهم مصرف الراجحي 1.1 بالمئة وشركة الاتصالات السعودية 3.4 بالمئة.

وزادت قيمة صادرات المملكة من النفط 147 بالمئة في مايو لتتجاوز 60 مليار ريال (16 مليار دولار) مقارنة بها قبل عام، بينما ارتفعت الصادرات غير النفطية 70 بالمئة، حسبما أفادت بيانات رسمية يوم الأربعاء.

وفي أبوظبي، تقدم المؤشر واحدا بالمئة ليصل إلى مستوى قياسي جديد بفضل صعود سهم بنك أبوظبي الأول اثنين بالمئة.

وأعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، يوم الأربعاء عن صافي أرباح 2.88 مليار درهم (784.14 مليون دولار) في ربع السنة الذي انتهى في 30 يونيو، مقارنة مع 2.4 مليار درهم قبلها بعام.

وارتفع مؤشر دبي 0.5 بالمئة، إذ حقق سهم بنك دبي الإسلامي ارتفاعا بنسبة 1.7 بالمئة وأغلق سهم إعمار العقارية على ارتفاع 1.8 بالمئة.

وزاد المؤشر القطري 0.4 بالمئة، مدعوما بصعود شركة البتروكيماويات صناعات قطر 1.3 بالمئة وصعود البنك التجاري 0.9 بالمئة، معززا مكاسبه من الجلسة السابقة، عندما أوصى بعقد اجتماع لحملة لأسهم لرفع سقف الملكية الأجنبية إلى 100 بالمئة.