معدل التضخم في ألمانيا يرتفع لأكثر من 3%

وكالات _ أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا اليوم، ارتفاع معدل التضخم في البلاد وتجاوزه حاجز 3 في المائة خلال شهر يوليو الجاري للمرة الأولى منذ شهر أغسطس عام 2008.

وأوضح المكتب اليوم استنادا إلى حسابات أولية ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3.8 في المائة على مستواها قبل عام.