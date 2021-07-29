معدل التضخم في ألمانيا يرتفع لأكثر من 3%

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وكالات _ أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا اليوم، ارتفاع معدل التضخم في البلاد وتجاوزه حاجز 3 في المائة خلال شهر يوليو الجاري للمرة الأولى منذ شهر أغسطس عام 2008.
وأوضح المكتب اليوم استنادا إلى حسابات أولية ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3.8 في المائة على مستواها قبل عام.
يذكر أن معدل التضخم تجاوز 3 في المائة بشكل متكرر إبان الأزمة المالية والاقتصادية التي اجتاحت العالم في عام 2008.
ويزداد معدل التضخم بذلك من جديد هذا الشهر في ألمانيا بعد تراجعه بشكل طفيف في مايو الماضي وبلوغه 2.3 في المائة.
وبحسب حسابات المكتب الاتحادي للإحصاء، ارتفع أسعار المستهلك بنسبة 0.9 في المائة من يونيو إلى يوليو هذا العام.
ويتوقع خبراء الاقتصاد حدوث حالات ارتفاع أخرى في الأسعار خلال الأشهر المقبلة، ويندرج ضمن الأسباب المهمة وراء ذلك عودة ضريبة القيمة المضافة إلى معدلاتها القديمة.
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