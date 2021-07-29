الاقتصاد الأمريكي يرتفع 6.5% في الربع الثاني وينكمش 19.2% أثناء جائحة كورونا

_ نما الاقتصاد الأمريكي بقوة في الربع الثاني من العام إذ غذت مساعدات حكومية ضخمة والتطعيمات المضادة لكوفيد-19 الإنفاق على الخدمات المرتبطة بالسفر والسياحة.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بوتيرة سنوية 6.5 في المائة في الربع الثاني. ونما الاقتصاد بوتيرة معدلة بلغت 6.3 في المائة في الربع الأول.

وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل اليوم تراجع طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى 24 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 400 ألف للأسبوع المنتهي في 24 يوليو.

وانكمش الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي قياسي بلغ 19.2 بالمئة مقارنة مع الذروة التي وصل إليها في الربع الرابع من 2019 وحتى الربع الثاني من 2020، في تأكيد على أن الركود خلال جائحة كوفيد-19 كان الأسوأ على الإطلاق.

وانكمش الاقتصاد تحت وطأة عمليات الإغلاق الإلزامية للشركات غير الضرورية في مارس آذار من العام الماضي بهدف تحجيم الموجة الأولى من فيروس كورونا، مما أدى إلى فقدان 22.362 مليون شخص لوظائفهم، وهو عدد قياسي.

وقدمت الحكومة حزم إغاثة من الجائحة بنحو ستة تريليونات دولار في حين خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي إلى ما يقرب من الصفر وعكف على ضخ الأموال في الاقتصاد من خلال عمليات شراء السندات الشهرية.

وأعلن المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية الأسبوع الماضي أن التباطؤ بسبب الجائحة، التي بدأت في فبراير 2020، انتهى في أبريل 2020.