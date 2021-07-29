البورصة: مدة سريان عرض الاستحواذ المقدم من تايكون القابضة على الإسكندرية الوطنية للتنمية 10 أيام

رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة المصرية عن فترة سريان عرض الشراء المقدم من شركة تايكون القابضة للاستثمارات المالية للاستحواذ حتى عدد 4.702 مليون سهم بنسبة 90% من أسهم رأسمال شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية وبحد أدني للتنفيذ نسبة 51%.

وأفادت البورصة في بيان، أن الفترة عشرة أيام عمل تبدأ من 1 أغسطس وحتى نهاية جلسة 15 أغسطس، بسعر 6.25 جنيه للسهم الواحد.

وأكدت لى جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بهذا العرض في السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR) خلال الفترة المذكورة أعلاه على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة.

وأشارت إلى أنه يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على اكواد العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.

وأكدت أنه على جميع شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 15/8/2021 على أن تقوم هذه الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد.