عضو مجلس إدارة ابن سينا فارما يقلص حصته في الشركة إلى 1.69%

رنا ممدوح _ قلص محمد عباس محمد زكي عضو مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما حصته في رأسمالها لتصبح 1.69% مقابل 4.68%. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن محمد عباس باع 24.315 مليون سهم مقابل 93.127 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر البيع 3.83 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة. وسجل نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم 3.46%، منها 0.46% للأب و3% الإخوة.

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