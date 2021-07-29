المؤشر الرئيسي للبورصة يتراجع 0.25% وأحجام التداولات تسجل 2.1 مليار جنيه

رنا ممدوح _ أغلق مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 0.25%، ليتداول عند مستوى 10742 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر ارتفاعا بنسبة 0.48%، وأغلق عند مستوى 57.1 جنيه.

وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.79% و 1.22% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 2.109.873 مليار جنيه على 196 شركة من خلال 62.509 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 97 شركة مقابل تراجع 72 بينما لم تتغير أسعار 27.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 66.096 مليون جنيه، منها 66.019 مليون جنيه للمؤسسات، و76.922 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 1.587 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 68.203 مليون جنيه، مقابل 66.615 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 67.684 مليون جنيه، منها 60.327 مليون جنيه للمؤسسات، و7.356 مليون جنيه للأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 87.27% من إجمالي تعاملات البورصة المصرية، فيما استحوذ الأجانب على 7.49% والعرب على 5.25% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 17.68% من تعاملات اليوم مقابل 82.31% من نصيب الأفراد.

الأسهم الأكبر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % مصر للزيوت والصابون 22.89 25.15 9.87 شركة النصر للأعمال المدنية 47.04 51.34 9.14 الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية 51.85 56.57 9.10 الشمس للإسكان والتعمير 6.36 6.89 8.33 الدلتا للسكر 12.74 13.79 8.24

الأسهم الأكثر انخفاضا