الحكومة تعتمد تعويضات عقود المقاولات والتوريدات وإنهاء منازعات 30 قضية

وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 47 المنعقد في 8 يوليو الجاري، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة. كما اعتمد المجلس التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل بشأن 30 قضية نزاع.

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