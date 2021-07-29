مال وأعمال

الحكومة تعتمد تعويضات عقود المقاولات والتوريدات وإنهاء منازعات 30 قضية

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وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 47 المنعقد في 8 يوليو الجاري، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

كما اعتمد المجلس التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل بشأن 30 قضية نزاع.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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