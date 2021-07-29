الحكومة تدرج 3.4 مليار جنيه لتنفيذ أعمال التغذية الكهربائية لمشروعي مونوريل العاصمة و6 أكتوبر

وافقت الحكومة في اجتماعها اليوم على قرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإدراج نحو 3.448 مليار جنيه بخطة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ أعمال التغذية الكهربائية. وسيتم توجيه المخصصات لمشروعي خط المونوريل العاصمة الإدارية، و6 أكتوبر ضمن المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء.

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