الحكومة توافق على تخصيص قطع أراضي لصالح هيئة التعمير والتنمية الزراعية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شرق البحيرات بمحافظة الإسماعيلية، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وقال بيان المجلس، إن الأراضي سيتم استخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع، وهي : مساحة 5,8 فدان تقريبا تعادل 24557 متر مربع، ومساحة 55,1 فدان تقريبا تعادل 231651 متر مربع، وكذا مساحة 60,87 فدان تقريبا تعادل 255728 متر مربع.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 11,9 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية قرية طوخ التابعة لمركز نقادة بمحافظة قنا، لصالح المحافظة بغرض المنفعة العامة، لإقامة جبانة للمسلمين عليها.