مجلس الوزراء يعتمد تخصيص 5 قطع أراضي بالسويس والبحر الأحمر

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 17.25 فدان تقريبا، تعادل 72474 مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق السويس السخنة – القطامية القديم، لصالح محافظة السويس.
وقال بيان المجلس، إن الأرض سيتم استخدامها في الأغراض الصناعية وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص أربع قطع أراض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري؛ وذلك لاستخدامها في إقامة محطات خدمة وتموين سيارات، وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وتشمل هذه الأراضي، قطعة أرض بمساحة 1.16 فدان تقريبا تعادل 4900 م2بطريق رأس غارب /الشيخ فضل، ومساحة 1.23 فدان تقريبا تعادل 5174 م2 بطريق مرسى علم /إدفو، ومساحة 1.16 فدان تقريبا تعادل 4900 م2 بطريق رأس غارب /الزعفرانة، ومساحة 1.16 فدان تقريبا بطريق مرسى علم/برنيس.
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