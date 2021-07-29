مجلس الوزراء يوافق على الاتفاق الموقع بين مصر وفرنسا لتنفيذ مشروعات ذات أولوية بعدة مجالات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بالاتفاق الموقع بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية في القاهرة بتاريخ 13 يونيو 2021؛ والذي يهدف إلى المساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر.

وقال بيان المجلس، إن ذلك سيكون من خلال اتخاذ إجراءات تعاون بين الجانبين؛ المصري والفرنسي تستهدف تحديد وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية ذات الألوية في مجالات: النقل بالسكك الحديدية، والنقل الحضري، والطاقة.

كما تتضمن المجالات معالجة المياه، والأغذية الزراعية، فضلا عن تطوير هذه المشروعات لتسهيل نقل التكنولوجيا، إلى جانب التطوير المهني للعمالة الماهرة وغير الماهرة.