وزيرة الصحة: توريد 148.2 مليون جرعة من لقاحات كورونا اعتبارا من أغسطس

قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد إن إجمالي ما سيتم توريده من لقاحات كورونا، خلال الفترة من أغسطس المقبل وحتى نهاية العام، سيصل إلى 148.2 مليون جرعة، وهو ما يكفي لتطعيم 83.7 مليون مواطن.

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة الصحة والسكان، في اجتماع مجلس_الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، تقريراً حول آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وجهود توفير اللقاحات المضادة لهذا الفيروس.

وأضافت أنه من المقرر وصول كمية من لقاح سينوفاك “مواد خام” خلال الفترة من شهر أغسطس القادم وحتى نهاية العام، ما يكفي لتصنيع 70.2 مليون جرعة، إلى جانب توريد 20 مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك”، و20 مليون جرعة من لقاح “جونسون & جونسون”، و35.6 مليون جرعة من لقاح “استرازينيكا”، و2.4 مليون جرعة من لقاح “فايزر”، وذلك خلال نفس الفترة.