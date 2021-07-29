بنك الإسكندرية يطرح تطبيقات الخدمات المصرفية الهاتفية على منصة HUAWEI AppGallery

دوت الخليج – وقعت مجموعة هواوي، شراكة مع بنك الإسكندرية لإتاحة تطبيقات البنك التي تتمثل في تطبيق الموبايل البنكي ALEXBANK Mobile Banking وتطبيق O-Key لرموز الأمان على منصة HUAWEI AppGallery لمستخدمي أجهزة هواوي.

وقال بيك ين، نائب رئيس هواوي مصر، في بيان اليوم الخميس، إن التحول الرقمي بان ضرورة قصوى خاصة في ضوء التحديات التي يشهدها العالم أجمع، مضيفا: تلعب التكنولوجيا دورا محوريا في تقديم الخدمات وأداء المهام وإنجاز الأعمال في كافة القطاعات بالمجتمع بما يساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي، ولذلك تحصر هواوي على تطوير تقنياتها والتعاون مع أكبر الشركات والتطبيقات من خلال HUAWEI AppGallery، لتُلبي جميع متطلبات عملائها.

وبحسب ما أورده البيان، تأتي الشراكة تماشيا مع استراتيجية بنك الإسكندرية الرقمية التي تتمحور حول العملاء، وتركز على توفير خدمات مصرفية رقمية مبتكرة تلائم احتياجاتهم، حيث يمكنهم القيام بكافة معاملاتهم من منازلهم في خطوات بسيطة.

ويتوسع بنك الإسكندرية في تقديم الخدمات المصرفية من خلال هذه الشراكة، عبر توفير فرصة الوصول لمنصاته للملايين من مستخدمي أجهزة هواوي، ويمكن لعملاء البنك عبر العديد من الخدمات المتوفرة حجز الودائع بسهولة من خلال التطبيق، والإطلاع على جميع بيانات ومعاملات الحسابات والودائع وبطاقات الائتمان وسداد مستحقاتها، بالإضافة إلى التحويل لأي محفظة إلكترونية داخل مصر، ودفع الفواتير إلكترونيا من خلال خدمات فوري.

جدير بالذكر أن منصة تطبيقات HUAWEI AppGallery سجلت منذ إطلاقها في 2018 ما يزيد عن 530 مليون مستخدم، وحوالي 384.4 مليار عملية تنزيل وتوزيع للتطبيقات في عام 2020، بالإضافة لاستقطاب أكثر من 1.8 مليون مطور مسجل في جميع أنحاء العالم، وشهد المتجر أيضا معدل تنزيل تطبيقات وصل إلى 384.4 مليار مرة في عام 2020، محققا زيادة قدرها 174 مليار مقارنةً بالعام السابق.

وعلى المستوى المحلي، تعاونت هواوي مع العديد من الشركاء لإطلاق تطبيقاتهم على منصة تطبيقات HUAWEI AppGallery ومنها تطبيقات النقل ذكي وتوصيل الطعام، والعديد من البنوك والمحافظ الإلكترونية والمدفوعات الإلكترونية المبتكرة.