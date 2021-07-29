مال وأعمال

الأسهم الأوروبية تبلغ مستويات قياسية مرتفعة بفضل أرباح إيرباص وشركات سلع أولية كبيرة

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_ بلغت الأسهم الأوروبية مستويات قياسية مرتفعة اليوم الخميس إذ أدت أرباح قوية من شركات سلع أولية كبيرة وإيرباص وغيرها إلى إضفاء حالة من الإيجابية على الأسواق، بينما تبددت مخاوف حيال تحركات للجهات التنظيمية في الصين.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 463 نقطة في التعاملات المبكرة.

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وقفز سهم إيرباص، أكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم، 3.6 في المائة ليقدم أكبر دعم للمؤشر ستوكس 600، بعد أن رفعت الشركة بقوة توقعاتها لتسليمات الطائرات والأرباح للعام بالكامل.

وارتفع سهم توتال إنرجيز الفرنسية ورويال داتش شل المدرجة في المملكة المتحدة نحو اثنين في المائة لكل منهما بعد أن أعلنتا عن إعادة شراء أسهم إذ تلقت أرباحهما دفعة من ارتفاع كبير لأسعار النفط والغاز.

وصعد سهم نوكيا الفنلندية لصناعة معدات الاتصالات 6.6 في المائة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لعام كامل مع استفادتها من نقلة كبيرة في أداء أنشطتها.

وانخفض سهم عملاق الأغذية نستله وسهم أنهاوزر بوش إنبيف المصنعة للجعة بعد الإعلان عن نتائجهما.

وتراجع سهم كريدي سويس 4.8 في المائة بعد أن أعلن البنك السويسري عن انخفاض بنحو 80 في المائة في أرباح الربع الثاني، متضررا من تداعيات انهيار أركيجوس.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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