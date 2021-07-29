مؤشر البورصة الرئيسي يصعد 0.44% مستهل التعاملات والسبعيني يقفز 1.49%

رنا ممدوح _ استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.44%، ليتداول عند مستوى 10.816 نقطة.

وقفز كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.49% و 1.17% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 192.843 مليون جنيه، على 157 شركة من خلال 5.055 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبيرة على أسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية المصدرة لعدد 1.256 مليون سهم بقيمة إجمالية 13.514مليون جنيه.

وشملت أيضا تنفيذ صفقات من آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة إيديتا للصناعات الغذائية المصدرة لعدد 2.930 مليون سهم بقيمة إجمالية 20.308 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 75 شركة مقابل تراجع 17 بينما لم تتغير أسعار 64.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 1.871 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 1.934 مليون جنيه، مقابل 62.971 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 1.436 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 10.544 مليون جنيه، مقابل 9.108 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 3.308 مليون جنيه، منها 2.104 مليون جنيه للأفراد، و1.204 مليون جنيه للمؤسسات.

الأسهم الأكبر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % الالومنيوم العربية 43.72 48.08 9.97 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 2.059 2.217 7.67 العز للسيراميك والبورسلين – الجوهرة 12.8 13.71 7.11 الدلتا للسكر 12.74 13.59 6.67 المنصورة للدواجن 42.4 45.08 6.32

الأسهم الأكثر انخفاضا