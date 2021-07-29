مال وأعمال

مطاحن ومخابز شمال القاهرة تحقق 1.5 مليون جنيه أرباح خلال عام

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رنا ممدوح _ حققت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة انخفاضا في صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 91.27% ليصل إلى 1.522 مليون جنيه خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، مقابل 17.429 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وتراجعت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 13.76% لتصل إلى 551.382 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية يونيو الماضي مقابل 639.379 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

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وانخفض مجمل الربح بنسبة 26.28% ليصل إلى 71.993 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقابل 97.654 مليون جنيه بالفترة المماثلة بالعام الماضي.

وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 0.1 جنيه مقابل 0.76 جنيه بالفترة المناظرة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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