مطاحن ومخابز شمال القاهرة تحقق 1.5 مليون جنيه أرباح خلال عام

رنا ممدوح _ حققت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة انخفاضا في صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 91.27% ليصل إلى 1.522 مليون جنيه خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، مقابل 17.429 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وتراجعت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 13.76% لتصل إلى 551.382 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية يونيو الماضي مقابل 639.379 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وانخفض مجمل الربح بنسبة 26.28% ليصل إلى 71.993 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقابل 97.654 مليون جنيه بالفترة المماثلة بالعام الماضي.

وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 0.1 جنيه مقابل 0.76 جنيه بالفترة المناظرة.