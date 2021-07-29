مطاحن ومخابز شمال القاهرة تحقق 1.5 مليون جنيه أرباح خلال عام

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رنا ممدوح _ حققت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة انخفاضا في صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 91.27% ليصل إلى 1.522 مليون جنيه خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، مقابل 17.429 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وتراجعت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 13.76% لتصل إلى 551.382 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية يونيو الماضي مقابل 639.379 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
وانخفض مجمل الربح بنسبة 26.28% ليصل إلى 71.993 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقابل 97.654 مليون جنيه بالفترة المماثلة بالعام الماضي.
وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 0.1 جنيه مقابل 0.76 جنيه بالفترة المناظرة.
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