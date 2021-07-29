المالية والصناعية المصرية تحقق 37.4 مليون جنيه أرباح النصف الأول

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رنا ممدوح _ حققت شركة المالية والصناعية المصرية ارتفاعا في صافي الربح بعد الضرائب ليصل إلى 37.394 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 10.730 مليون جنيه بالنصف المقارن من عام 2020.
وارتفعت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 83% لتصل إلى 396.110 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 216.448 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وصعد مجمل الربح خلال نفس الفترة بنسبة 86% ليصل إلى 155.718 مليون جنيه مقابل 83.572 مليون جنيه بالفترة المماثلة بالعام الماضي.
وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 43 قرش مقابل 12 قرش بالفترة المقارنة.
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