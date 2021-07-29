اكوينوكس فارما ترفع حصتها في راميدا إلى 15.4%

رنا ممدوح _ رفعت شركة اكوينوكس فارما هولدنج ليمتد حصتها في رأسمال شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية- راميدا من 12.682% إلى 15.392%.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن اكوينوكس فارما اشترت 20.830 مليون سهم من أسهم راميد مقابل 58.585 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر الشراء 2.80 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم الآتي :

– شامل فهيم لطفى ابو الفضل 0.001%

– ايمان محمد عصام الدين احمد محمد فهمي 0.803%

– احمد محمد عصام الدين احمد محمد فهمي 1.249%.

وأعرب شامل أبو الفضل العضو المنتدب لشركة اكوينوكس فارما هولدنج ليميتد عن اعتزاز الشركة بمشاركتها في مسيرة النمو القوية المشهودة لشركة «راميدا» على مدار العقد الماضي، والتي بدأت بالاستحواذ على الشركة منذ عشر سنوات مع مجموعة من المستثمرين، وصولاً إلى قيدها الناجح بالبورصة المصرية خلال عام 2019.

وأكد أبو الفضل، أن اكوينوكس لا تزال على ثقة تامة بمستقبل شركة «راميدا» في ضوء ما تحظى به من فريق إداري لديه القدرة الفائقة على قيادة الشركة نحو المزيد من النمو، وهو ما يعكسه سجل «راميدا» خلال الفترة الماضية، والذي تضمن نجاحها في الاستحواذ على مجموعة متنوعة من المركبات الدوائية، ومحفظة منتجاتها المتميزة التي تغطي مجالات ذات مقومات نمو واعدة في السوق، فضلاً عن قدراتها الإنتاجية الملحوظة وتوسعاتها بالأسواق الإقليمية.

وأكد الدكتور عمرو مرسي العضو المنتدب لشركة راميدا، أن الشركة تتطلع الشركة إلى ترسيخ علاقتها الاستراتيجية المثمرة مع مساهمها الرئيسي «اكوينوكس» الممتدة لعشر سنوات كاملة.

وأشار مرسي، إلى أن قيام اكوينوكس بزيادة حصتها في «راميدا» يعكس بوضوح ثقتها في قدرة الشركة على تحقيق المزيد من النمو بصفة مستدامة على المدى الطويل على غرار نجاحاتها المشهودة خلال السنوات العشر الماضية.