مصر لصناعة الكيماويات تحقق 132.5 مليون جنيه أرباح خلال عام

رنا ممدوح _ حققت شركة مصر لصناعة الكيماويات ارتفاعا في صافي الربح بعد الضريبة ليصل إلى 132.540 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل 63.701 مليون جنيه بالعام المناظر.

وقفزت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 31% لتصل إلى 480.510 مليون جنيه بالفترة من يوليو 2020 وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 365.712 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وارتفع مجمل الربح بنسبة 65% خلال نفس الفترة ليصل إلى 222.376 مليون جنيه مقابل 134.487 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 1.81 جنيه، مقابل 0.87 جنيه بالفترة المقارنة.

وأرجعت الشركة أسباب ارتفاع صافي الربح خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي إلى زيادة الطلب على منتجات الشركة، وارتفاع أسعار البيع مقارنة بالفترة المماثلة عن العام السابق.