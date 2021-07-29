العرفة للاستثمارات تحقق 28.8 مليون دولار مبيعات الربع الأول

رنا ممدوح _ سجلت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات صافي مبيعات مجمعة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 28.8 مليون دولار، مقابل 40.3 مليون دولار بالربع المقارن في عام 2020.

وأرجعت الشركة في بيان للبورصة اليوم، انخفاض مبيعاتها لاستمرار الظروف الاستئنائية التي يمر بها العالم اجمع منذ اندلاع جائحة الكورونا في الربع الأول من العام المالي 2020 وما ترتب عليه من إجراءات احترازية وفرض حظر التجوال وغلق المواني والمطارات في دول أوروبا بداية من النصف الأول من مارس 2020 ثم المملكة المتحدة في النصف الثاني من ذات الشهر.

وأوضحت، أن من ضمن أسباب التراجع اندلاع الموجة الثانية في نوفمبر الماضي وماترتب عليه من تجديد فرض الحظر الكلي في دول الاتحاد الاوروبي في ديسمبر 2020 والمملكة المتحدة في يناير الماضي، حيث مازالت آثار الجائحة تؤثر على أداء شركات المجموعة.

ووفقا للبيان، تضمنت الأسباب قيام العديد من عملاء المجموعة بإعلان إفلاسهم ولجوئهم لقوانين الافلاس لحمايتهم من الدائنين مثل Brooks Brothers و Bagir و Menswear .

ولفتت الشركة إلى أن انخفاض مبيعات القطاع الصناعي المتمثل في الشركة السويسرية للملابس الجاهزة وشركة ايجيبت تيلورنج للملابس الجاهزة الأثر الأكبر في هذا التراجع يليها تراجع مبيعات قطاع التجزئة في انجلترا المتمثل في مبيعات المجموعة الإنجليزية بيرد.

وحققت العرفة القابضة صافي خسائر مجمعة بعد احتساب الضريبة بلغت 9.9 مليون دولار وهامش خسارة قدرة 34.4% خلال الربع الأول لعام 2021 مقارنة بصافي خسائر بعد احتساب الضريبة بلغت 144 ألف دولار وهامش خسارة قدره 4% خلال الربع الأول من عام 2020.

وذكرت الشركة أنها تعمل منذ اندلاع جائحة الكورونا على إدارة الأزمة بشكل مكثف من خلال تنفيذ خطة كاملة لترشيد النفقات تهدف للحفاظ على ثبات السيولة النقدية بالمجموعة واستعادة حجم المبيعا بعد مرور الموجات الأولى والثانية من كورونا وحدوث الكثير من التغيرات في أسواق التجزئة بشكل عام، هذا بالإضافة إلى إعادة هيكلة المصانع التي تأثرت بشكل كبيرة بالأزمة لزيادة القدرة التنافسية للمجموعة.

وتوقعت أن يأتي المردود الإيجابي لهذه المجهودات في النصف الثاني من العام الجاري.