قيمة مبيعات أسترازينيكا من لقاح كورونا بلغت 1.17 مليار دولار في النصف الأول

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فرانس برس _ أعلنت شركة الأدوية أسترازينيكا الخميس أن قيمة مبيعات لقاحها المضاد لفيروس كورونا بلغت 1,17 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري.
وقالت المجموعة السويدية البريطانية في بيان إن هذا الرقم يمثل تسليم حوالى 319 مليون جرعة في جميع أنحاء العالم.
وبلغت قيمة المبيعات لأوروبا 572 مليون دولار وللدول الناشئة 455 مليون دولار، حسب البيان.
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