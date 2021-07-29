مال وأعمال

مصرف الإمارات المركزي يبقى أسعار الفائدة دون تغيير

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سي إن بي سي _ أبقى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الخميس 29 يوليو سعر الفائدة الأساسي عند 15 نقطة أساس.

وقرر المصرف أيضا الإبقاء على سعر الفائدة المطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف عبر جميع التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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