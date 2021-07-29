فيسبوك تحقق أسرع نمو في الإيرادات منذ 2016

وكالات – تفوقت أرباح فيسبوك في الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو على توقعات، وحققت أسرع نمو في الإيرادات منذ 2016.

لكن أسهم Facebook تراجعت بنسبة 5% في تداولات بعد ساعات التداول الرسمية، بعد أن قالت شركة التواصل الاجتماعي إنها تتوقع تباطؤ نمو الإيرادات في الأرباع المقبلة.

و جاءت ربحية السهم 3.61 دولار مقابل توقعات بنحو 3.03 دولار للسهم كما هو متوقع من قبل المحللين، في حين بلغت الإيرادات 29.08 مليار دولار، مقابل 27.89 مليار دولار إيرادات متوقعة.

ووبلغ عدد المستخدمون النشطون يوميًا 1.91 مليار مستخدم، اما المستخدمون النشطون شهريًا 2.90 مليار مستخدم.

ونمت إيرادات Facebook بنسبة 56% على أساس سنوي في الربع الثاني، وفقًا للبيان يعد أسرع نمو منذ عام 2016 ، متسارعًا من نسبة نمو بلغت 48% في الربع السابق.

وفيما يتعلق بالإرشادات الخاصة بالنصف الثاني من العام ، قال Facebook إنه يتوقع “تباطؤ معدلات نمو الإيرادات الإجمالية على أساس سنوي بشكل كبير على أساس تتابعي مع فترات النمو القوي المتزايدة”.

وقالت فيسبوك إن لديها 3.51 مليار مستخدم شهريًا عبر مجموعة تطبيقاتها في الربع الثاني، ارتفاعًا من 3.45 مليار في الربع الأول.

ويستخدم هذا المقياس لقياس إجمالي قاعدة مستخدمي Facebook عبر تطبيقه الرئيسي ، Instagram و Messenger و WhatsApp.