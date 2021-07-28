مال وأعمال

فايزر ترفع توقعاتها من مبيعات لقاح كورونا إلى 33.5 مليار دولار

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العربية دوت نت – أعلنت شركة فايزر الأمريكية عن تحديث توقعاتها لإجمالي مبيعاتها للعام الحالي من لقاح كورونا المستجد، بالزيادة إلى 33.5 مليار دولار مقارنة بتوقعاتها السابقة عند 26 مليار دولار.

سجلت شركة فايزر أرباحًا وإيرادات أفضل من المتوقع للربع الثاني ورفعت توقعاتها للعام على أساس الأداء القوي، بما في ذلك مبيعات لقاح COVID-19 الخاص بها.

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تتوقع الشركة الآن أن تصل عائدات هذا اللقاح هذا العام إلى 33.5 مليار دولار مقابل 2.1 مليار جرعة.

أعلنت فايزر عن صافي دخل للربع الثاني بلغ 5.56 مليار دولار الأربعاء بما يعادل 98 سنتًا للسهم أو 1.07 دولار للسهم عند عدم احتساب المكاسب والخسائر غير المتكررة، بحسب “”.

وهذا الربح للسهم يتجاوز بكثير أرباح السهم البالغة 97 سنتًا التي توقعها المستثمرون في وول ستريت، وفقًا لمسح أجرته شركة Zacks Investment Research.

وحققت شركة الأدوية عائدات بلغت 18.98 مليار دولار، وهي أيضًا أفضل من المتوقع.

تتوقع فايزر أرباحًا للعام بأكمله في حدود 3.95 دولار إلى 4.05 دولا للسهم الواحد، مع إيرادات تتراوح بين 78 مليار دولار إلى 80 مليار دولار.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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