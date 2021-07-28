النفط يغلق قرب 75 دولارا للبرميل بعد هبوط حاد في المخزونات الأمريكية

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وكالات – أغلقت أسعار النفط قرب 75 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت هبوطا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة وهو ما يعيد تركيز السوق إلى شح في الإمدادات بدلا من تزايد الإصابات بفيروس كورونا.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط هبطت 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يوليو.
وتراجعت أيضا مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 26 سنتا، أو 0.4%، لتبلغ عند التسوية 74.74 دولار للبرميل بعد أن سجلت الثلاثاء أول انخفاض في 6 أيام.
وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 74 سنتا، أو 1%، لتسجل عند التسوية 72.39 دولار للبرميل.
وقفزت أسعار النفط حوالي 45% منذ بداية العام بدعم من تعافي الطلب وقيود على الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+.
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