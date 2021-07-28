إدارة معلومات الطاقة: مخزونات النفط الأمريكية تهبط 4.1 مليون برميل الأسبوع الماضي

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وكالات – أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء هبوط كل من مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
وتراجعت مخزونات الخام 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يوليو، متجاوزة توقعات محللين لانخفاض قدره 2.9 مليون برميل.
وقالت الوكالة الحكومية إن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة للخام الأمريكي في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 1.268 مليون برميل.
وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 616 ألف برميل يوميا.
وانخفض استهلاك مصافي التكرير للخام بمقدار 132 ألف برميل يوميا بينما نزلت معدلات التشغيل 0.3%.
وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين هبطت 2.3 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 910 آلاف برميل.
وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3.1 مليون برميل متجاوزة أيضا التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 435 ألف برميل.
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