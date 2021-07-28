الصحة العالمية: لا نوصي بالجرعات المعززة للقاحات كورونا في الوقت الحالي

وكالات – قالت كبيرة أطباء اللقاحات في منظمة الصحة الدكتورة كيت أوبراين اليوم الأربعاء إن المنظمة لا توصي بالجرعات المعززة للقاحات فيروس كورونا في الوقت الحالي، بسبب نقص البيانات حول فعاليتها.

وأضافت أوبراين مديرة التحصين واللقاحات والمستحضرات البيولوجية في منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة لا تزال تبحث فيما إذا كانت هناك حاجة إلى جرعة معززة لزيادة الحماية ضد الطفرات شديدة العدوى لفيروس كورونا.

وقال مسؤولون تنفيذيون من Pfizer و Moderna و Johnson & Johnson، التي تصنع لقاحات كورونا الثلاثة المصرح باستخدامها في الولايات المتحدة ، إن الأميركيين سيحتاجون في النهاية إلى جرعة معززة بعد سلسلة اللقاحات الأولى.

وقالت شركة فايزر في وقت سابق يوم الأربعاء إنها تعتزم تقديم طلبها إلى المنظمين الأمريكيين للحصول على جرعة معززة في أغسطس.

وفي مقابلة للأسئلة والأجوبة نُشرت على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنظمة قالت كيت: “نحن واضحون جدًا بشأن هذا الأمر، لا توجد معلومات كافية لتقديم توصية في هذه المرحلة، مرة أخرى، هذا موضوع ساخن للغاية، وهناك الكثير من الأبحاث الجارية حتى نتمكن من تقديم توصية قائمة على الأدلة”.

وأشارت أوبراين أنه إذا أقرت منظمة الصحة العالمية جرعة معززة، فمن المحتمل أن تكون فقط لمجموعات مختارة من المتلقين، مثل كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من حالات أخرى تجعلهم عرضة للإصابة بمرض شديد.

وأضافت أن منظمة الصحة العالمية تقوم أيضًا بتقييم ما إذا كانت ستوافق على الحقن المعززة “على أساس كل منتج على حدة ، لأنه ليست كل المنتجات متطابقة تمامًا”.

قال أوبراين إن منظمة الصحة العالمية تدرس متانة اللقاحات، مما يعني المدة التي تستغرقها الحماية ، بالإضافة إلى فعاليتها ضد المتغيرات المختلفة قبل التوصية بالتعزيز.