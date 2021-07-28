الفيدرالي الأمريكي يبقي على أسعار الفائدة مع استمرار ترقب البيانات الاقتصادية

وكالات – أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير مع استمرار ترقب البيانات الاقتصادية.

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