مال وأعمال

الفيدرالي الأمريكي يبقي على أسعار الفائدة مع استمرار ترقب البيانات الاقتصادية

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وكالات – أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير مع استمرار ترقب البيانات الاقتصادية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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