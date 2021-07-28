تمويلي تفوز بجائزة The Global Economics لأفضل شركة تمويل متناهي الصغر

دوت الخليج – حصدت شركة تمويلي جائزة أفضل شركة تمويل متناهي الصغر في مصر من حيث معدل النمو من قبل مؤسسة ” The Global Economics Limited”.

كما حصد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “تمويلي”، أحمد خورشيد، جائزة أفضل رئيس تنفيذي مؤثر في نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر 2021.

وبحسب بيان للشركة، استطاعت تمويلي خلال 3 سنوات أن تحقق معدل نمو كبير في القطاع المالي غير المصرفي.

وأوضح البيان أن الشركة قدمت تمويلات لأكثر من 141 ألف عميل بحجم محفظة يتجاوز 3.6 مليار جنيه، وأن 46% من محفظة الشركة موجه للنساء.

وأشار البيان إلى أن 79% من عملاء الشركة يقيمون في صعيد مصر، فيما تمتلك تمويلي فروع تضم 97 فرعا في 15 محافظة منتشرة في صعيد مصر والدلتا، فيما تخطط للوصول بنهاية العام الجاري إلى 100 فرع.

ونوه البيان إلى أن الشركة في عام 2020 شهدت نموًا من حيث عدد العملاء ومحفظة التمويل والفروع.

وأوضح أن أكثر من 73 ألف عميل استفاد من الخدمات التي تقدمها شركة تمويل مقابل 52 ألف عميل في عام 2019 بنسبة زيادة 41%.

كما زادت محفظة الشركة بنسبة 53% حيث وصل 906 ملايين جنيه مقابل 593 مليون جنيه في عام 2019.

وأصدرت 67 ألف قرض في عام 2020 مقابل 56 ألف في عام 2019 بزيادة قدرها 18% كما زاد عدد فروع الشركة بنسبة 51% في عام 2020. .

وقال أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة إن “تمويلي تسعى باستمرار لتعزيز محفظتها عبر توفير المزيد من الخدمات والمنتجات المتنوعة التي تتناسب مع احتياجات مختلف أصحاب المشروعات الصغيرة الذين يشكلون قاعدة عملاء الشركة حيث يتم دراسة كل الفئات المستهدفة من العملاء وتصميم منتجات وحلول مالية تلبي احتياجات كل فئة من هؤلاء العملاء بشكل تفصيلي”