مال وأعمال

مصر وجنوب السودان يوقعان مذكرتي تفاهم في مجالات المياه والتجارة والصناعة

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دوت الخليج – شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور جيمس واني إيجا، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، اليوم في مقر مجلس الوزراء، وفي ختام أعمال الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التوقيع على وثائق لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: تضمنت وثائق التعاون المشترك مذكرة تفاهم بشأن مشروع دراسة الحد من مخاطر الفيضان بـ “حوض بحر الجبل” بجمهورية جنوب السودان، والتي وقعها الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، و”مناوا بيتر” وزير الري والموارد المائية بجنوب السودان.

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كما وقعت مصر وجنوب السودان مذكرة تفاهم لتنمية التجارة والصناعة بين البلدين، والتي وقعتها نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، و”كول إثيان” وزير التجارة والصناعة بجنوب السودان.

ووقع الدكتور مصطفي مدبولي والدكتور “جيمس واني إيجا”، في نهاية الجلسة الختامية، على محضر اجتماعات الدورة الأولي للجنة العليا المصرية الجنوب سودانية المشتركة، والذي يتضمن تفاصيل ملفات التعاون التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، والجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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