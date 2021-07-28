رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين الشحات غتوري رئيسا لمصلحة الجمارك

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أ ش أ – أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، قرار رقم 1707 لسنة 2021 بتعيين الشحات عبد البر إبراهيم غتوري، رئيسًا لمصلحة الجمارك.
وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان اليوم، أنه يعيين بالمستوى الوظيفي الممتاز بوزارة المالية لمدة عام.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أصدر في 28 أبريل الماضي قرارا بندب الشحات غتوري رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الجمارك، لشغل وظيفة رئيس مصلحة الجمارك.
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