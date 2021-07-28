مال وأعمال

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين الشحات غتوري رئيسا لمصلحة الجمارك

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

أ ش أ – أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، قرار رقم 1707 لسنة 2021 بتعيين الشحات عبد البر إبراهيم غتوري، رئيسًا لمصلحة الجمارك.

وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان اليوم، أنه يعيين بالمستوى الوظيفي الممتاز بوزارة المالية لمدة عام.

Wafa_LIE_728x90

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أصدر في 28 أبريل الماضي قرارا بندب الشحات غتوري رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الجمارك، لشغل وظيفة رئيس مصلحة الجمارك.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين الشحات غتوري رئيسا لمصلحة الجمارك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا