رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع سكن كريم

دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع “سكن كريم”، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتطوير الريف المصري.

حضر الاجتماع: اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء المصري، ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع “سكن كريم”، وذلك لتوفير سكن ملائم ولائق للمواطنين المستحقين بالريف المصري.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الانتهاء من حصر جميع الأراضي اللازمة لبناء الوحدات السكنية الخاصة بأهالينا المستهدفين من مشروع “سكن كريم”، والإسراع في معدلات تنفيذه، بما يسهم في توفير هذه الوحدات في أقرب وقت ممكن.

وخلال الاجتماع، أشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى قطع الأراضي التي تم تحديدها وتسليم حصر بها من جانب وزارة التنمية المحلية.

وأوضحت أنه جار تدقيقها تمهيدا لتسليمها لوزارة الإسكان، أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة “جهتي التنفيذ”؛ لبدء تنفيذ الوحدات السكنية الخاصة بمشروع “سكن كريم” عليها.

وبدوره، قال وزير التنمية المحلية: “ستكون لدينا إحداثيات الأراضي التى تم توفيرها على مستوى المحافظات خلال 72 ساعة على أقصى تقدير”.

وتناول الاجتماع موقف عدد من الأراضي المتاحة التي تم توفيرها في عدد من المحافظات، وكلف رئيس الوزراء في هذا الصدد بسرعة معاينة هذه الأراضي على الطبيعة للوقوف على مدى ملاءمتها لتنفيذ مشروع “سكن كريم”، على أن تضطلع هيئة التخطيط العمراني بهذه المهمة في أسرع وقت من خلال النزول إلى تلك الأراضى، للتأكد من صلاحيتها، ووجوها داخل الأحوزة العمرانية.