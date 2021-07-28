سهم جوجل يرفع المؤشر الأمريكي ناسداك بعد أكبر تراجع في شهرين

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وكالات – ارتفع المؤشر ناسداك المجمع اليوم الأربعاء بعد نتائج ربع سنوية قياسية من ألفابت، المجموعة الأم لشركة جوجل، مما دعم أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل والتي شهدت في الجلسة السابقة أسوأ انخفاضات لها على مدار أكثر من شهرين.
صعد المؤشر داو جونز الصناعي 51.4 نقطة بما يعادل 0.15% ليفتح على 35109.95 نقطة، وزاد المؤشر S&T 500 بمقدار 1.5 نقطة أو 0.03% ليسجل 4402.95 نقطة، وتقدم Nasdaq 55.1 نقطة أو 0.38% إلى 14715.664 نقطة.
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