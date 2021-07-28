جراند انفستمنت القابضة: العضو المنتدب قلص حصته إلى 12.9%

رنا ممدوح _ قلص أمير عبد الوهاب خضر العضو المنتدب لشركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية حصته في رأسمالها من 16.115% إلى 12.935%. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن العضو المنتدب باع 248 ألف سهم من أسهم جراند انفستمنت القابضة مقابل 2.367 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر البيع 9.548 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة جراند انفستمنت لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

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