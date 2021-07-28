برايروود كابيتال بارتنرز تقلص حصتها في باكين إلى 8.49%

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رنا ممدوح _ قلصت شركة برايروود كابيتال بارتنرز حصتها في رأسمال البويات والصناعات الكيماوية – باكين من 10.03% إلى 8.49%.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن برايروود كابيتال بارتنرز باعت 370 ألف سهم من أسهم باكين مقابل 10.548 مليون جنيه.
وبلغ متوسط سعر البيع 28.5 جنيه للسهم الواحد، وقامت المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.
يذكر أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية باكين بنسبة 44.63% وفقا لإفصاح الشركة المرسل للبورصة 11 يوليو الجاري، يليها بنك مصر بنسبة 12.81%، ثم برايروود كابيتال بارتنرز بنسبة 8.49% وايه ام ان للاستثمار الصناعي بنسبة 7.12%.
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