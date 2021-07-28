عجز تجارة السلع الأمريكية يرتفع 3.5% إلى 91.2 مليار دولار في يونيو

_ ارتفع العجز الأمريكي في تجارة السلع في شهر يونيو مع استمرار زيادة الواردات وسط تسارع النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى احتمال أن تظل التجارة عبئا على النمو في الربع الثاني من السنة.

وقالت وزارة التجارة الأربعاء 28 يوليو إن عجز تجارة السلع زاد 3.5% إلى 91.2 مليار دولار الشهر الماضي.

ونُشر التقرير قبيل البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني المقرر صدورها غدًا الخميس.

ويتوقع مسح أجرته لآراء الاقتصاديين أن يكون الاقتصاد الأمريكي قد نما بنسبة قوية بلغت 8.5% على أساس سنوي في الربع الماضي، ارتفاعا من 6.4% في الربع الأول.

وستكون وتيرة النمو المتوقعة في الربع الثاني هي الأسرع منذ 1983 وقد تشكل ذروة الدورة الحالية.