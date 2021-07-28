شركة الزيوت المستخلصة تحقق أرباحا بقيمة 18.6 مليون جنيه خلال عام

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رنا ممدوح _ تراجعت صافي أرباح شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بعد خصم الضريبة بنسبة 1.3% لتصل إلى 18.645مليون جنيه خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، مقابل 18.887 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
وارتفعت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 11.7% لتصل إلى 1.970.719 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية يونيو الماضي مقابل 1.763.742 مليار جنيه بالفترة المناظرة.
وانخفض مجمل الربح بنسبة 5.6% ليصل إلى 107.922 مليون جنيه خلال نفس الفتر مقابل 114.316 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2020.
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