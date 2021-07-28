مال وأعمال

بنادر الاستثمارية تبيع كامل حصتها في الشرقية الوطنية للأمن الغذائي مقابل 21.3 مليون جنيه

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

رنا ممدوح _ تخارجت شركة بنادر الاستثمارية من الشرقية الوطنية للأمن الغذائي ببيع كامل حصتها البالغة نسبتها 9.94%.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن بنادر الاستثمارية باعت 16.294 مليون سهم من الشرقية الوطنية للأمن الغذائي مقابل 21.330 مليون جنيه.

Wafa_LIE_728x90

وبلغ متوسط سعر البيع 1.309 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنادر الاستثمارية تبيع كامل حصتها في الشرقية الوطنية للأمن الغذائي مقابل 21.3 مليون جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا