بنادر الاستثمارية تبيع كامل حصتها في الشرقية الوطنية للأمن الغذائي مقابل 21.3 مليون جنيه

رنا ممدوح _ تخارجت شركة بنادر الاستثمارية من الشرقية الوطنية للأمن الغذائي ببيع كامل حصتها البالغة نسبتها 9.94%. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن بنادر الاستثمارية باعت 16.294 مليون سهم من الشرقية الوطنية للأمن الغذائي مقابل 21.330 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر البيع 1.309 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

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