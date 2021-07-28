نائب رئيس مجلس إدارة النعيم القابضة يرفع حصته إلى 24.03%

رنا ممدوح _ رفع يوسف الفار نائب رئيس مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات حصته في رأسمالها ليصل إلى 24.03% مقابل 23.99%.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الفار اشترى 500 ألف سهم من أسهم النعيم مقابل 91.848 ألف جنيه.

وبلغ متوسط سعر الشراء 0.18 جنيه للسهم الواحد، وقامت نعيم للوساطة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم: 16.744% REGIONAL، و 0.372% فاطمة الزهراء، و0.003% هشام الفار، ومحمد على 0.064%، وحكمت محمود 0.012%.