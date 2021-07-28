المؤشر الرئيسي للبورصة يصعد بصورة طفيفة ختام التعاملات.. والسبعيني يقفز 1.96%

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.06%، وأغلق عند مستوى 10769 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.54%، وأغلق عند مستوى 56.83 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.96% و 1.54% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 2.147.760 مليار جنيه على 201 شركة من خلال 60.901 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 105 شركة مقابل تراجع 64 بينما لم تتغير أسعار 32.

وسيطر الاتجاه البيعى على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 37.641 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بقيمة 59.953 مليون جنيه، مقابل 22.312 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 27.254 مليون جنيه، منها 26.102 مليون جنيه للمؤسسات، و 1.151 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 10.387 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 19.892 مليون جنيه، مقابل 9.505 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 90.39% من إجمالي تعاملات البورصة المصرية، فيما استحوذ الأجانب على 4.03% والعرب على 5.58% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 15.66% من تعاملات اليوم مقابل 84.33% من نصيب الأفراد.

الأسهم الأكبر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % الشمس للإسكان والتعمير 6.12 6.36 11.58 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 27.59 29.27 11.34 مصر للأسمنت- قنا 17.19 18.89 9.89 أجواء للصناعات الغذائية – مصر 30.71 33.61 9.44 الالومنيوم العربية 40.06 43.72 9.14

الأسهم الأكثر انخفاضا