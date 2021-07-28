سوق الأسهم السعودية تواصل الصعود للجلسة الثامنة بتداولات 6.7 مليار ريال

وكالات _ أنهت سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع وللجلسة الثامنة على التوالي، رغم تقليص المكاسب خلال فترة المزاد في مشهد يتكرر للجلسة الثانية.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 10933 نقطة مرتفعا بنحو 17 نقطة أو ما يعادل 0.16 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 6.69 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 205.66 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 286.9 ألف صفقة.

وأتت أسهم مصرف الراجحي وكذلك أرامكو السعودية على قائمة الأكثر دعما لحركة المؤشر العام بعد ارتفاعهما بنحو 0.4 و6 في المائة، وكانت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني تقد حدثت توقعاتها لشركة أرامكو لتصبح النظرة المستقبلية مستقرة بدلا من سلبية مع التأكيد على تصنيف الشركة على المدى الطويل عند “A”.

وأعلن بنك الاستثمار عن نتائج الربع الثاني والتي نمت بنحو 9.7 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 287.8 مليون ريال، فيما قفزت الأرباح مقارنة بالربع السابق بنحو 213 في المائة، فيما صعد السهم بنحو 0.6 في المائة.

إلى ذلك، صعدت أسهم 108 شركات خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم مجموعة الحكير واللجين وكذلك وحدات تعليم ريت بمكاسب تجاوزت 4 في المائة، فيما ارتفعت أسهم كل من بدجت وسيسكو بأكثر من 3 في المائة، بينما شهد سهم إعمار مكاسب 2.6 في المائة ليسجل السهم أعلى إغلاق منذ يونيو 2018.

قابل ذلك تراجع أسهم 80 شركة تصدرها يترو رابغ بأكثر من 4 في المائة وسط استمرار تراجع السهم وللجلسة الثالثة على التوالي، في وقت أعلنت الشركة عن تحولها للربحية في الربع الثاني بواقع 717 مليون ريال مقابل صافي خسارة 1.43 مليار ريال للفترة المماثلة، في حين تضاعفت المبيعات بأكثر من 310 في المائة للفترة والتي تزامنت مع ايقافاً كاملاً لمجمع الشركة الصناعي لمدة شهرا كاملا حينها.

كذلك شهدت أسهم سبكيم العالمية والخليجية العامة واكسا التعاونية وكذلك وحدات مشاعر ريت تراجعات ما بين 2.9 و2.1 في المائة.