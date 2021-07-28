رنا ممدوح _ رفعت شركة Rimco EGT Investment حصتها في رأسمال المجموعة المالية هيرميس القابضة من 9.97% إلى 10.54%. وأفادت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، أن شركة ريمكو اشترت 5.217 مليون سهم مقابل 60.130 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر السهم 11.52 جنيه، وقامت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة Rimco EGT Investment ترفع حصتها في رأسمال هيرميس إلى 10.54% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.