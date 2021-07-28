إكسون موبيل تتعاون مع منصة تريلا الرقمية للارتقاء بمنظومة الشحن في مصر

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شاهندة إبراهيم – أعلنت شركة إكسون موبيل مصر عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة تريلا في ديسمبر الماضي بهدف إحداث نقلة نوعية في مجال الشحن بمصر، ومن المعروف أن الأخيرة هي منصة الكترونية تستخدم حلول تكنولوجية مبتكرة وتقوم بربط الجهات الشاحنة بطالبي خدمات الشحن من العملاء الأفراد.
ووفقا لبيان الشركة، يتزامن ذلك مع عزم إكسون موبيل مصر على تقديم الحلول الرقمية الجديدة ودعم المبتكرين من الشباب، حتى خارج حدود مجال صناعة الطاقة.
وتسهم مبادرة اكسون موبيل مع تريلا في تحسين إنتاجية السائقين وكفاءة أساطيل الشحن عبر استخدام زيوت محركات موبيل عالية الأداء “موبيل دلفاك” والمصممة خصيصا لتحسين أداء الشاحنات وتقليل تكلفة الوقود، كما ستقوم هذه المبادرة بإضافة قيمة كبيرة لسوق الشحن، وزيادة فرص العمل المتاحة في مجال نقل البضائع.
الأعصر: نستهدف تسهيل حصول العملاء على وظائف مجزية وتعزيز كفاءة وإنتاجية الأعمال
ومن جانبه أفاد محمد الأعصر، مدير تطوير السوق في شركة إكسون موبيل مصر موضحا: “تهدف إكسون موبيل من خلال هذا التعاون والدعم المقدم إلى المساهمة في تمكين عملاء زيوت تشحيم موبيل من مالكي وسائقي الشاحنات في مصر من الحصول على فرص عمل متاحة عبر منصة رقمية مبتكرة.
وتستهدف شركة إكسون موبيل بصفتها ككيان رائد في سوق مواد التشحيم في مصر، تعزيز كفاءة وإنتاجية عملائها، بالإضافة إلى دعم الشركات التقنية الناشئة والواعدة التي تقودها فرق شابة وملهمة ونشطة مثل تريلا.
هجرس: نطمح أن يخلق التعاون نظام متكامل يحسن من الخدمات اللوجستية
وبدوره، عقب عمر هجرس، الرئيس التنفيذي لشركة تريلا قائلا: “نحن متحمسون للغاية بعقد اتفاقية التعاون مع إكسون موبيل، حيث نأمل أن نخلق سويا نظام متكامل يدعم السائقين ويحسن من الوضع الراهن للخدمات اللوجستية.
وأضاف: نعمل من خلال هذا الدعم، على تنمية ورفع كفاءة شبكة شاحنات النقل المستخدمة في جميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن أن منصة تريلا شهدت في فترة قصيرة من الزمن معدل النمو يعول عليه، ويأتي ذلك على الرغم من الظروف الصعبة المسيطرة على جميع الأنشطة في إشارة إلى تداعيات جائحة كورونا، وإنما يعتبر خير دليل على أن السوق مهيأ للتغيير.
ويعتقد هجرس، أن تريلا تسير على الطريق الصحيح لتطوير صناعة الشحن في مصر والمنطقة بأسرها.
جدير بالذكر أن هذه المبادرة تعتبر الأولى من نوعها لشركة إكسون موبيل من حيث التعاون في شركة تكنولوجية ناشئة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
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