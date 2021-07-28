إكسون موبيل تتعاون مع منصة تريلا الرقمية للارتقاء بمنظومة الشحن في مصر

شاهندة إبراهيم – أعلنت شركة إكسون موبيل مصر عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة تريلا في ديسمبر الماضي بهدف إحداث نقلة نوعية في مجال الشحن بمصر، ومن المعروف أن الأخيرة هي منصة الكترونية تستخدم حلول تكنولوجية مبتكرة وتقوم بربط الجهات الشاحنة بطالبي خدمات الشحن من العملاء الأفراد.

ووفقا لبيان الشركة، يتزامن ذلك مع عزم إكسون موبيل مصر على تقديم الحلول الرقمية الجديدة ودعم المبتكرين من الشباب، حتى خارج حدود مجال صناعة الطاقة.

وتسهم مبادرة اكسون موبيل مع تريلا في تحسين إنتاجية السائقين وكفاءة أساطيل الشحن عبر استخدام زيوت محركات موبيل عالية الأداء “موبيل دلفاك” والمصممة خصيصا لتحسين أداء الشاحنات وتقليل تكلفة الوقود، كما ستقوم هذه المبادرة بإضافة قيمة كبيرة لسوق الشحن، وزيادة فرص العمل المتاحة في مجال نقل البضائع.

الأعصر: نستهدف تسهيل حصول العملاء على وظائف مجزية وتعزيز كفاءة وإنتاجية الأعمال

ومن جانبه أفاد محمد الأعصر، مدير تطوير السوق في شركة إكسون موبيل مصر موضحا: “تهدف إكسون موبيل من خلال هذا التعاون والدعم المقدم إلى المساهمة في تمكين عملاء زيوت تشحيم موبيل من مالكي وسائقي الشاحنات في مصر من الحصول على فرص عمل متاحة عبر منصة رقمية مبتكرة.

وتستهدف شركة إكسون موبيل بصفتها ككيان رائد في سوق مواد التشحيم في مصر، تعزيز كفاءة وإنتاجية عملائها، بالإضافة إلى دعم الشركات التقنية الناشئة والواعدة التي تقودها فرق شابة وملهمة ونشطة مثل تريلا.

هجرس: نطمح أن يخلق التعاون نظام متكامل يحسن من الخدمات اللوجستية

وبدوره، عقب عمر هجرس، الرئيس التنفيذي لشركة تريلا قائلا: “نحن متحمسون للغاية بعقد اتفاقية التعاون مع إكسون موبيل، حيث نأمل أن نخلق سويا نظام متكامل يدعم السائقين ويحسن من الوضع الراهن للخدمات اللوجستية.

وأضاف: نعمل من خلال هذا الدعم، على تنمية ورفع كفاءة شبكة شاحنات النقل المستخدمة في جميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن أن منصة تريلا شهدت في فترة قصيرة من الزمن معدل النمو يعول عليه، ويأتي ذلك على الرغم من الظروف الصعبة المسيطرة على جميع الأنشطة في إشارة إلى تداعيات جائحة كورونا، وإنما يعتبر خير دليل على أن السوق مهيأ للتغيير.

ويعتقد هجرس، أن تريلا تسير على الطريق الصحيح لتطوير صناعة الشحن في مصر والمنطقة بأسرها.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة تعتبر الأولى من نوعها لشركة إكسون موبيل من حيث التعاون في شركة تكنولوجية ناشئة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.