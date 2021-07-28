بنك مصر وBM Lease يوقعان عقد تمويل إسلامي بقيمة 700 مليون جنيه لصالح بنيان

دوت الخليج – وقع بنك مصر وشركة بي إم للتأجير التمويلي عقد تمويل إسلامي متوسط الأجل، لتمويل عقد تأجير تمويلي لصالح شركة بنيان للتنمية والتجارة بقيمة 700 مليون جنيه.

وحضر توقيع العقد محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وقام بالتوقيع كلا من: عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والمهندس شامل أبو الفضل رئيس مجلس إدارة شركة بنيان للتنمية و التجارة، وهشام شتا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بي إم للتأجير التمويلي.

كما حضر التوقيع محمد خيرت رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، وطارق أمين مدير عام الإدارة المركزية للائتمان و المشرف على قطاع الصيرفة الإسلامية بالبنك، وكذا نيفين المسيري – الشريك الإداري بشركة Panther Associates والتي قامت بدور المستشار المالي والمنسق العام للتمويل الخاص بشركة بنيان.

وذكر البنك الحكومي في بيان اليوم الأربعاء، أن مدة عقد المشاركة 7 سنوات، وتبلغ حصة بنك مصر فيه 93% بما يعادل 650 مليون جنيه، وحصة شركة بي إم للتأجير التمويلي في المشاركة 7% بما يعادل 50 مليونا، وذلك لاستكمال تشطيبات باقي مراحل مشروع WOC ووك أوف كايرو وسداد التزامات شركة بنيان .

ويقع مشروع “WOC” ووك اوف كايرو بمدينة الشيخ زايد علي الواجهة الشمالية لمشروع سوديك على مساحة مائة وإحدى عشر ألف متر مربع ويمثل أطول ممشى تجاري بالمدينة.