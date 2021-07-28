خسائر شركات النقل الألمانية جراء الفيضانات تتجاوز 1.5 مليار يورو

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روسيا اليوم _ قدر اتحاد شركات النقل الألماني الخسائر التي لحقت بشركات النقل وحدها في غرب ألمانيا جراء الفيضانات التي شهدتها البلاد مؤخرا بزهاء مليار ونصف مليار يورو.
وقال الاتحاد إن الأضرار التي لحقت بشركات النقل وحدها من الفيضانات في غرب ألمانيا تقدر بنحو 1.5 مليار يورو.
وأشار إلى أن تكلفة إعادة تأهيل البنية التحتية للسكك الحديدية في شركة “دويتشه بان” وحدها تصل إلى حوالي 1.3 مليار يورو.
وقال رئيس الاتحاد، إنغو وورتمان، إن “الصناعة الألمانية تواجه تحديات خطيرة”، مضيفا أن الترميم سيتطلب نحو 2.3 مليار يورو.
وفي وقت سابق، تم تقدير خسائر شركات التأمين جراء الفيضانات في غرب ألمانيا بأنها قد تتجاوز 5 مليارات يورو.
ويشهد غرب وجنوب غرب ألمانيا منذ 12 يوليو الجاري أمطارا غزيرة ما تسبب في فيضانات مدمرة.
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