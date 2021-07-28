مكادي هايتس تستعد لإقامة أول مهرجان عالمي للموسيقى مايو المقبل

أعلنت مكادى هايتس، إحدى المدن التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية بالبحر الأحمر عن إقامة أول مهرجان عالمي للموسيقى في مايو 2022 بالشراكة مع “أي ايفنتس” الشركة المتخصصة في تنظيم الفعاليات الإقليمية والعالمية، و”ذي ليمون تري” الشركة العاملة في الضيافة وتنظيم الحفلات.

وقال بيان الشركة، إن إقامة هذا المهرجان العالمي للمرة الأولى في مصر في مدينة مكادي هايتس، تأتي استكمالا لاستراتيجية شركة أوراسكوم لتنمية المدن السياحية المتكاملة التابعة لها، وتحويلها إلى قبلة للمهرجانات والفعاليات العالمية، بما يتماشى مع الخطة القومية لدعم وتنشيط مختلف أنواع السياحة في محافظة البحر الأحمر، خاصةً سياحة المهرجانات.

وتقوم الشركة بتنظيم العديد من الفعاليات الرياضية والفنية والثقافية على رأسها “مهرجان الجونة السينمائي“، وبطولة “الجونة الدولية للأسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات” و”مكادي هايتس رالى”.

وقال تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدينة مكادي هايتس: “تعد مدينة مكادى هايتس من أهم المدن السياحية المتكاملة الواعدة التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية، والآن تستعد لاستضافة مهرجان موسيقى عالمي في نسخته الأولى مع جاهزيتها بكافة المرافق والبنية التحتية اللازمة لتطوير صناعة وسياحة المهرجانات والفعاليات الرياضية والترفيهية والثقافية”.

وأضاف دويدار “نطمح أن تكون مدينة مكادي هايتس قبلة سياحية جديدة وخاصةً سياحة المؤتمرات والمهرجانات في منطقة البحر الأحمر.”

وأكد عمرو منسى، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة أي إيفنتس أن إقامة هذا المهرجان يأتي استكمالاً للشراكة الناجحة مع شركة أوراسكوم للتنمية على مدار اكثر من 12 عاما، ويهدف مهرجان الموسيقى إلى جذب كبار نجوم الموسيقى العالميين لإقامة حفلات في مصر.