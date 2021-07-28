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روسيا تسجل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و798 حالة وفاة

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روسيا اليوم _ أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 22420 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل للشفاء 20579 شخصا، وتوفي 798 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما روسيا، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (2445 إصابة) تليها مدينة بطرسبورغ (1918)، ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (1449).

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وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في روسيا التي تم تسجيلها منذ بداية تفشي الوباء إلى 6 ملايين و195232 إصابة، وتعافى من المرض 5 ملايين و547529 شخصا، فيما توفي 156178 شخصا حتى الآن.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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