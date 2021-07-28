وزير النقل: خطة شاملة لتحديث قطارت الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق

التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، رامون كاساريس سفير إسبانيا بالقاهرة وذلك لتدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة وخاصة في مجالي السكك الحديدية والمترو.

وأكد الجانبان على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الصديقين والقيادة السياسية في البلدين والتعاون المثمر في شتى المجالات ومنها قطاع النقل .

وأشار الوزير إلى التطلع إلى مزيد من التعاون مع الشركات الإسبانية في قطاع النقل خاصة وأن هناك فرصا استثمارية واعدة في قطاع النقل في مصر.

ولفت إلى تنفيذ عدد من المشروعات الحالية بواسطة الشركات العالمية الاسبانية مثل مشروعي تطوير نظم الإشارات على خط “القاهرة – الإسكندرية” بطول 208 كم وتطوير نظم الإشارات على خط “أسيوط – نجع حمادي” بطول 180 كم، والذي تنفذهما شركة “تاليس” الإسبانية.

ونوه كذلك تطوير نظم الإشارات بخط بنها / الزقازيق بورسعيد بمعرفة شركة سيمنز الأسبانية بالاضافة الى التعاقد مع تالجو الإسبانية العالمية على تصنيع وتوريد 6 قطارات سكة جديدة للركاب وقيام المكتب الاستشاري الاسباني جيتنسا بالدراسات الخاصة بتطوير نظم الاشارات لخط طنطا / المنصورة

و أكد السفير الإسباني على عظمة مايتحقق في قطاع النقل في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن وزارة النقل المصرية تعتبر من أكبر وزارات النقل في العالم الجاذبة للاستثمار بما تنفذه من مشروعات ضخمة.

ونوه إلى تطلع الشركات الإسبانية لمزيد من التعاون مع الجانب المصري في هذا المجال مشيراً الى زيارة السيد رئيس وزراء اسبانيا قبل نهاية شهر اغسطس القادم لمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار تدعيم التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

ثم تباحث الجانبان حول التعاون المستقبلي مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق في عدد من المشروعات مثل مشروع إزدواج وكهربة و تطوير الاشارات بخطي قليوب/ منوف /طنطا ، وقليوب/شبين القناطر/ الزقازيق بتمويل ميسر من الحكومة الإسبانية بالاضافة إلى قيام تحالف شركة “ميتسوبيشي” اليابانية وشركة “CAF” الإسبانية بالتعاون مع هيئة الأنفاق في مشروع تحديث 23 قطارًا للخط الأول لمترو الأنفاق “حلون – المرج” وتدبير التمويل اللازم للمشروع.

وكّد الفريق مهندس كامل الوزير، أنَّ الوزارة لديها خطة لتحديث قطارات الخطين الاول والثاني، حيث يعمل حالياً 20 قطارًا مكيفًا بالخط الأول كما انه جاري شراء عدد 55 قطارا مكيفا جديدا للخط الاول و يعمل حاليا 4 قطارات مكيفة بالخط الثاني، وتمّ التعاقد على 6 قطارات جديدة مكيفة لتقديم خدمة ذات مستوى عال من الجودة لجمهور الركاب.

كما وجه الوزير قيادات وزارة النقل بتقديم قائمة للسفير الإسباني بأهم المشروعات التي تنفذها الشركات الاسبانية في مصر وأخرى للمشروعات التي تشرف على تنفيذها الشركات الاسبانية وتقوم باعداد المستندات الخاصة بها وثالثة للمشروعات الجاري التفاوض عليها ومطلوب تمويلها والقائمة الرابعة للمشروعات المتاحة للادارة والتشغيل في مجال السكك الحديدية أمام الشركات الإسبانية.

وأكد الوزير على أن الوزارة حاليا تنفذ خطة لادخال القطاع الخاص في مجال ادارة وتشغيل وسائل النقل مشيرا الى ان 6 قطارات تالجو الجديدة التي تم التعاقد عليها وعربات النوم الجديدة الجاري التفاوض عليها مع تالجو تشكل فرصا ايجابية امام الشركات الاسبانية العاملة في مجال ادارة وتشغيل هذه النوعية من القطارات

ولفت إلى أن دخول القطاع الخاص في مجال الاداره والتشغيل لعدد من انشطه السكه الحديد سيساهم في تحقيق التنافسيه بين الشركات المختلفه بما يعود على رفع مستوى الخدمه المقدمه لجمهور الركاب و كذلك سيساهم في الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكه الحديد وتعظيم موارد.

أضاف أن أهم الأنشطة الأخرى المطروحة للاستثمار بها تشمل ( إنشاء شركة لإدارة وتشغيل نقل البضائع – انشاء شركة لإدارة وتشغيل القطارات السياحية – إنشاء شركة للخدمات المتكاملة – إنشاء شركة للنقل المتميز ( قطارات تالجو – العربات المكيفة الروسي) – إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات الركاب- إنشاء شركة لاصلاح وعمرات وتطوير عربات البضائع – إنشاء شركة جديدة لاصلاح وعمرات وتطوير الجرارات الجديدة – إنشاء شركة لاصلاح وعمرات وتطوير الجرارات بالتبين – شركة ايرتراك في اعمال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية – إنشاء شركة جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية).

وفي ختام اللقاء وجه الوزير الدعوة للسفير الإسباني بالقاهرة لزيارة عدد من المشروعات المشتركة بين الجانين والجاري تنفيذها وهو ما قوبل بالترحاب الشديد من السفير الذي اكد على تطلعه الى هذه الزيارات الميدانية .